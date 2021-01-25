Windows 10X запустили на Nokia Lumia 950 XL

На заре смартфонов Android и iOS были не единственными платформами на рынке. С ростом популярности смартфонов компания Microsoft попыталась перенести свою платформу Windows и на мобильные устройства, хотя она не смогла завоевать такую же популярность и в конечном итоге банально умерла. Но теперь энтузиасты, уже без помощи Microsoft, смогли запустить Windows на старом телефоне Nokia Lumia. Модель Lumia 950 XL была выпущена еще в 2015 году и была флагманским устройством своего времени. Он поставляется с оборудованием премиум-класса внутри, что, вероятно, позволило разработчикам каким-то образом найти способ запустить на нем новый вариант Windows. Согласно отчету SlashGear, разработчик Гюстав Монсе недавно поделился в Twitter серией коротких видеороликов, на которых изображено старое устройство Lumia под управлением новой операционной системы Windows 10X.