Windows 11 получила важную фишку для владельцев iPhone

В прошлом году появилась информация о том, что компания Microsoft добавила боковую панель в меню «Пуск» в обновлении Windows 11, благодаря которой пользователи Android получили быстрый доступ к уровню заряда своего смартфона, уведомлениям, сообщениям, звонкам и фотографиям. Теперь компания готовится предоставить аналогичные возможности владельцам iPhone, использующим ноутбуки или ПК с Windows 11. Суть в том, что участники программы Windows Insider уже могут опробовать интеграцию iPhone с меню «Пуск» в Windows 11. Благодаря этому нововведению пользователи iPhone смогут наслаждаться теми же преимуществами, что и владельцы Android — речь о просмотре уровня заряда и статуса соединения смартфона, доступе к сообщениям и звонкам, а также отслеживанию последних событий.

Всё это удобно интегрировано в меню «Пуск», плюс в будущем компания явно планирует улучшать это направление. Кроме того, новая функция позволит легко передавать файлы между устройствами Android, iPhone и Windows 11, что ускорит обмен фотографиями и документами. Microsoft начала тестирование обмена файлами с iPhone в декабре, а теперь пользователи смогут передавать данные также через встроенную функцию «Поделиться» в Windows 11. Доступ к новым возможностям меню «Пуск» сначала получат участники каналов Dev и Beta в Windows Insider, после чего Microsoft планирует внедрить обновление для всех пользователей Windows 11 в ближайшие месяцы, но точных сроков пока что нет.
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