Релиз ноутбука Framework Laptop 13 Pro отложили из-за дисплея и тачпада

По словам Framework, для тактильного тачпада уже было выпущено около двенадцати внутренних версий прошивки, однако в процессе тестирования обнаружилась проблема с заземлением в конструкции печатной платы — из-за неё тачпад мог самопроизвольно перезагружаться после серии нажатий. Компания с провела расследование и пришла к выводу, что требуется новая версия платы. Кроме того, проблемы возникли и с фирменным дисплеем ноутбука. Во время наращивания производства Framework обнаружила ошибку в его программном обеспечении. При этом в компании заявили, что у них нет никаких проблем с поставками памяти — оперативная память и память для хранения контента у бренда есть, она поставляется без перебоев, но, конечно, стоимость чипов возросла, так что и сам ноутбук будет достаточно дорогостоящим. Но это было ожидаемо.