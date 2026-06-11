Релиз ноутбука Framework Laptop 13 Pro отложили из-за дисплея и тачпада

Поставки ноутбука Framework Laptop 13 Pro задерживаются — изначально новый 13-дюймовый флагман компании должен был выйти в июне, однако теперь отгрузка первой партии ожидается в июле. Более того, часть заказов может быть перенесена даже на начало августа. Покупатели, оформившие предзаказ на Framework Laptop 13 Pro, получили уведомление по электронной почте, в котором компания объяснила причины задержки. Основными проблемами стали новый тактильный тачпад и специально разработанный для модели дисплей. При этом заказы на системные платы и конфигурации без этих компонентов по-прежнему отправляются по первоначальному графику.

По словам Framework, для тактильного тачпада уже было выпущено около двенадцати внутренних версий прошивки, однако в процессе тестирования обнаружилась проблема с заземлением в конструкции печатной платы — из-за неё тачпад мог самопроизвольно перезагружаться после серии нажатий. Компания с провела расследование и пришла к выводу, что требуется новая версия платы. Кроме того, проблемы возникли и с фирменным дисплеем ноутбука. Во время наращивания производства Framework обнаружила ошибку в его программном обеспечении. При этом в компании заявили, что у них нет никаких проблем с поставками памяти — оперативная память и память для хранения контента у бренда есть, она поставляется без перебоев, но, конечно, стоимость чипов возросла, так что и сам ноутбук будет достаточно дорогостоящим. Но это было ожидаемо.
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