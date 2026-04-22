Framework Laptop 16 получил модуль внешней видеокарты

В комплект Framework OCuLink Dev Kit входит внутренний модуль для ноутбука с адаптером Expansion Bay OCuLink, а также внешние компоненты. Среди них предусмотрена Graphics Module OCuLink Dock для установки фирменного графического модуля снаружи корпуса, PCIe OCuLink Dock с полноразмерным слотом PCIe для видеокарт, сетевых плат, карт захвата и другого совместимого оборудования, а также кабель OCuLink 8i для подключения док-станции к ноутбуку. Правда, стоит отметить одну очень важную деталь — для использования внешнего графического модуля потребуется собственный настольный блок питания, так как Framework не включает его в комплект поставки. Также стоит учитывать, что порт OCuLink не поддерживает зарядку устройства как USB4 или Thunderbolt, поэтому при работе с Dev Kit придётся использовать минимум два кабеля одновременно. Это существенно портит общую мобильность ноутбука, так как блок питания нужно таскать всегда.