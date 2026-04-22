Framework Laptop 16 получил модуль внешней видеокарты

Вчера компания Framework представила OCuLink Dev Kit — новый модульный адаптер, который заменяет графический модуль Framework Laptop 16 на внешний порт OCuLink. Это позволяет подключать производительное оборудование и периферию через интерфейс PCIe 5.0 ×8 с внушительной теоретической пропускной способностью. Соответственно, пользователь может снять дискретную видеокарту, установить её во внешнюю док-станцию и использовать дома как eGPU-систему, а вне рабочего места полагаться на встроенную графику процессора.

В комплект Framework OCuLink Dev Kit входит внутренний модуль для ноутбука с адаптером Expansion Bay OCuLink, а также внешние компоненты. Среди них предусмотрена Graphics Module OCuLink Dock для установки фирменного графического модуля снаружи корпуса, PCIe OCuLink Dock с полноразмерным слотом PCIe для видеокарт, сетевых плат, карт захвата и другого совместимого оборудования, а также кабель OCuLink 8i для подключения док-станции к ноутбуку. Правда, стоит отметить одну очень важную деталь — для использования внешнего графического модуля потребуется собственный настольный блок питания, так как Framework не включает его в комплект поставки. Также стоит учитывать, что порт OCuLink не поддерживает зарядку устройства как USB4 или Thunderbolt, поэтому при работе с Dev Kit придётся использовать минимум два кабеля одновременно. Это существенно портит общую мобильность ноутбука, так как блок питания нужно таскать всегда.
В Германии запретили продажи ноутбуков ASUS и Acer…
Согласно последнему решению Мюнхенского земельного суда, компании ASUS и Acer лишены права напрямую прода…
Razer обновила ноутбук Blade 16 свежим чипом…
Razer обновляет свой игровой ноутбук Blade 16, делая упор на производительность и автономность. Устройств…
Windows 11 получит очень важный апдейт…
Спустя почти пять лет Microsoft наконец возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11 — её …
Пользователь заказал старый MacBook Pro, а получил новый на …
Обновлённая линейка MacBook Pro с процессорами Apple M5 Pro и Apple M5 Max уже доступна для предварительн…
Apple представила недорогой MacBook Neo…
После нескольких месяцев утечек и слухов компания Apple наконец представила свой первый «бюджетный» MacBo…
Apple MacBook Neo продают за 70000 рублей…
Вчера компания Apple объявила о выпуске своего самого доступного MacBook –MacBook Neo. В базовой версии о…
Lenovo повышает цены на свои ПК…
В новом письме партнёрам по каналу продаж компания Lenovo предупредила о предстоящем росте цен на ПК в ма…
Новый MacBook получит жёлтый цвет корпуса и 8 ГБ ОЗУ…
Предполагаемый «бюджетный» MacBook может выйти уже в конце этого года. Отраслевые аналитики говорят о ком…
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
