Windows 11 всё же получит функцию Recall

Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft начала поэтапный запуск функции Recall для участников программы Windows Insider в канале Release Preview (об этом компания сообщила в блоге в четверг, но первые пользователи получили эту функцию только в понедельник). Recall — это функция, которая делает снимки экрана пользователя на компьютерах Copilot Plus, чтобы пользователи могли позже легко найти нужную информацию. Запуск в канале Release Preview говорит о том, что Microsoft уже близка к широкому релизу этой функции, так как обычно это последний этап перед общим распространением обновлений для Windows 11. Изначально Recall планировалось выпустить вместе с компьютерами Copilot Plus ещё в июне прошлого года, но запуск отложили из-за обеспокоенности со стороны экспертов по безопасности.

Позже функцию планировали представить в октябре, однако и тогда релиз перенесли — Microsoft хотела обеспечить более безопасный и надёжный опыт использования. В ноябре Microsoft выпустила предварительную версию Recall для участников канала Dev, использующих компьютеры на базе Qualcomm. Вскоре доступ к превью получили и пользователи устройств с процессорами Intel и AMD. При этом Microsoft подчеркнула, что сохранение снимков экрана в Recall будет происходить только по согласию пользователя — эту функцию можно включить вручную и при желании приостановить в любой момент. Впрочем, многие пользователи всё равно не очень рады данному нововведению.