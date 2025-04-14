Windows 11 всё же получит функцию Recall

Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft начала поэтапный запуск функции Recall для участников программы Windows Insider в канале Release Preview (об этом компания сообщила в блоге в четверг, но первые пользователи получили эту функцию только в понедельник). Recall — это функция, которая делает снимки экрана пользователя на компьютерах Copilot Plus, чтобы пользователи могли позже легко найти нужную информацию. Запуск в канале Release Preview говорит о том, что Microsoft уже близка к широкому релизу этой функции, так как обычно это последний этап перед общим распространением обновлений для Windows 11. Изначально Recall планировалось выпустить вместе с компьютерами Copilot Plus ещё в июне прошлого года, но запуск отложили из-за обеспокоенности со стороны экспертов по безопасности.

Позже функцию планировали представить в октябре, однако и тогда релиз перенесли — Microsoft хотела обеспечить более безопасный и надёжный опыт использования. В ноябре Microsoft выпустила предварительную версию Recall для участников канала Dev, использующих компьютеры на базе Qualcomm. Вскоре доступ к превью получили и пользователи устройств с процессорами Intel и AMD. При этом Microsoft подчеркнула, что сохранение снимков экрана в Recall будет происходить только по согласию пользователя — эту функцию можно включить вручную и при желании приостановить в любой момент. Впрочем, многие пользователи всё равно не очень рады данному нововведению.
Acer представила ноутбук Predator Helios Neo 16 AI с RTX 507…
Компания NVIDIA представила десктопные видеокарты RTX 5090 и 5080 в прошлом месяце, но на рынке ноутбуков…
Ноутбук Lenovo YOGA Air X AI Yuanqi Edition оценили в 2100 д…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Air X AI Yuanqi Edition, которая основана на…
Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT Ryzen AI Yuanqi Edition оценен в $9…
Компания Lenovo представила в Китае ноутбуки Xiaoxin Pro GT Ryzen AI Yuanqi Edition и Xiaoxin Pro Ryzen A…
Ноутбук VAIO S13 оценен в 1115 долларов …
Компания VAIO пополнила ассортимент ноутбуков моделями VAIO S13 (VJS136) и VAIO Pro PG (VJPG32), которые …
Apple отказалась ремонтировать MacBook Pro…
Оформление AppleCare+ смело можно назвать одним из самых разумных решений для клиентов, ведь оно фактичес…
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9 14 Aura получил CPU Core Ultra 9 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X9 14 Aura AI Yuanqi Edition, которая ос…
Обновленный ноутбук HP Omen 17 получил процессоры Ryzen AI 3…
Компания HP пополнила ассортимент игровых ноутбуков обновленной моделью Omen 17, которая основана на чипа…
Ноутбук TECNO Megabook S14 весит всего 899 граммов…
Компания TECNO показала на выставке MWC 2025 ноутбук Megabook S14, которые может похвастаться корпусом из…
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor