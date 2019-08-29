World of Warcraft не выйдет на Redmi Note 8 Pro

2019-08-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Limited Edition; [93]
Компания Redmi поделилась подробностями о коллекционных изданиях Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Limited Edition для представленного сегодня смартфона. Выход специальных изданий приурочен к 15-летнему юбилею World of Warcraft. Для начала сама игра не выйдет на Redmi Note 8 Pro. Как и предполагалось, версий будет две: у «Орды» черно-красное оформление, у «Альянса» - бело-синее. Как это обычно бывает, покупатели коллекционных изданий получат тематические обои, темы и иконки приложений. Что до технических характеристик, то они ничем не отличаются от стандартных изданий.

Напомним, что смартфон оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, узкими боковыми и нижней рамками, загнутым со всех сторон корпуса 3D-стеклом, четверной основной камерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, чипсетом MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.


Комментарии и отзывы Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Limited Edition
Xilinx анонсирует Virtex UltraScale +, к...
Xilinx анонсирует Virtex UltraScale +, кКомпания Xilinx, лидер в области адаптивных и интеллектуальных вычислений, анонсировала Virtex UltraScal...
Fitbit Versa 2, Aria Air и Fitbit Premiu...
Fitbit Versa 2, Aria Air и Fitbit PremiuВ среду Fitbit выпустил свои последние умные часы, Versa 2, добавив голосового помощника Amazon.com Alexa...
RedmiBook 14 Pro с процессором Intel 10-...
RedmiBook 14 Pro с процессором Intel 10-Ноутбук RedmiBook 14 Pro был запущен в четверг вместе с Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и Redmi TV. RedmiB...
Обзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игров...
Обзор Trust GXT 288 Racing Wheel. ИгровИгровой руль можно отнести к нишевой периферии, предназначенной только для игр определенного жанра. Но им...
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 ...
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 Профильное издание Letsgodigital поделилось качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy Fold 2, кото...
Планшет Huawei MediaPad M6 Turbo Edition...
Планшет Huawei MediaPad M6 Turbo EditionКомпания Huawei представила планшет Huawei MediaPad M6 Turbo Edition, который выйдет в версиях с 4G LTE и...
Представлен мощный ноутбук RedmiBook 14 ...
Представлен мощный ноутбук RedmiBook 14 Компания Redmi, которая сегодня уже представила смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note8 Pro, пополнила ассор...
70-дюймовый телевизор Redmi TV представл...
70-дюймовый телевизор Redmi TV представл Компания Redmi представила телевизор Redmi TV, который получил 70-дюймовую панель с разрешением 4K. Под...


Обзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игровой руль с коробкой передач и педалямиОбзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игровой руль с коробкой передач и педалями
Обзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXKОбзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXK
Обзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборкиОбзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборки
Обзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 смОбзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 см
Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключенияОбзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключения
Обзор Mekabolt. Идеальный платформер...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформерНекоторые разработчики наотрез отказываются принимать тот факт, что большая часть современных геймеров не...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Дос...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. ДосБуквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor