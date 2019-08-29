World of Warcraft не выйдет на Redmi Note 8 Pro

Компания Redmi поделилась подробностями о коллекционных изданиях Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Limited Edition для представленного сегодня смартфона. Выход специальных изданий приурочен к 15-летнему юбилею World of Warcraft. Для начала сама игра не выйдет на Redmi Note 8 Pro. Как и предполагалось, версий будет две: у «Орды» черно-красное оформление, у «Альянса» - бело-синее. Как это обычно бывает, покупатели коллекционных изданий получат тематические обои, темы и иконки приложений. Что до технических характеристик, то они ничем не отличаются от стандартных изданий.

Напомним, что смартфон оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, узкими боковыми и нижней рамками, загнутым со всех сторон корпуса 3D-стеклом, четверной основной камерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, чипсетом MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.