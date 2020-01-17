X2 Helios 500G Sync с двумя громадными вентиляторами

Как мы уже не раз говорили, производителям компьютерных корпусов довольно трудно привлечь к себе внимание пользователя, так как потенциальный покупатель уже все давно видел, пробовал и знает. В таких случаях нужно идти на крайние меры и показывать что-то, чего нет у потенциальных конкурентов. У корпуса X2 Helios 500G Sync таким бонусом является система охлаждения, состоящая из двух вентиляторов с диаметром 200 миллиметров. Они расположены на фронтальной стороне, оборудованы подсветкой и, что самое приятное, эти вентиляторы идут в комплекте с корпусом. То есть, их не нужно покупать отдельно и тратить свои деньги. Это главная фишка модели, но в плане второстепенных преимуществ здесь тоже есть на что посмотреть. Отличная новинка.