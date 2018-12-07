X2 Spartan 716 выглядит очень круто

Официально представлен новый стильный корпус X2 Spartan 716, который создавали для фанатов компактных корпусов. Данная система предназначена для материнских плат формата Micro-ATX и Mini-ITX, есть место для установки нормальной системы охлаждения и видеокарты. Боковые панели выполнены из закаленного стекла, выглядит корпус предельно круто и стильно. Современные процессоры уже не требуют столько отвода тепла, так что можно собирать систему в компактном корпусе и не занимать половину стола своим компьютером. Стоимость новинки составляет всего 60 евро, что крайне дешево для современного рынка. Это отличное качественное устройство, у которого просто нет серьезных недостатков, плюс еще и выглядит очень красиво. Думаю, что данный корпус будет пользоваться спросом на рынке.