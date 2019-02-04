X2 Taraxx 1 выглядит очень необычно

Официально анонсировали совершенно новый игровой корпус X2 Taraxx 1, который кардинально отличается от всего того, что вы видели ранее. Этот корпус выполнен в своем собственном стиле с шасси, которое отогнуто под определенным углом в обратную сторону. Благодаря такой форме корпуса вы получаете более интересный компьютер, в котором комплектующие показаны на переднем плане, а блок питания со всеми накопителями и кабелями спрятан в отдельной нише. Такое решение смотрится довольно привлекательно, а ведь за него еще и денег просят не очень много — всего 110 долларов. Весьма достойная цена за компьютерный корпус, которому просто нет аналогов. Правда, пока что нет информации о продаже на территории нашей страны, но мы надеемся.