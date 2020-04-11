XIGMATEK анонсировала корпус Perseus с открытой рамой

XIGMATEK анонсировала корпус с открытой рамой, обеспечивающий широкий спектр возможностей для моддинга.

Боковые панели изготовлены из закаленного стекла. Корпус поддерживает установку до 6 120 мм вентиляторов. Для СЖО предусмотрена установка 240 мм радиатора на верхней части корпуса. Длина видеокарты 400 мм, а высота процессорного кулера 170 мм.

Корпус XIGMATEK Perseus предлагает установку двух 2,5 дюймовых SSD-накопителей и одного 3,5 дюймового жесткого диска. Совместимость с материнскими платами форм-фактора ATX, mATX и mini-ITX.