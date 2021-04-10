XIGMATEK представила корпус Aquarius S. Разработан корпус для построения систем с жидкостным охлаждением.

Отличается корпус двумя панелями выполненными из закаленного стекла. Боковая и передняя панель демонстрируют внутренние компоненты.

Размеры корпуса: 349 мм x 285 мм x 430 мм (ДxШxВ). Aquarius S может вместить видеокарту длиной до 320 мм, кулер высотой до 170 мм. Блок питания в корпусе размещен за материнской платой. Там же расположены крепления для накопителей.

XIGMATEK Aquarius S поддерживает материнские платы ATX, mATX, mini-ITX форм-фактора. На верхнюю и нижнюю панель можно установить радиаторы СЖО до 280 мм.

Сколько стоит корпус производитель не сообщает.