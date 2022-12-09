XIaomi 13 Pro с керамическим задником показали на рендерах

В сети появились качественные изображения топового варианта флагманского смартфона Xiaomi 13 Pro, официальный релиз которого запланирован на 11 декабря. Речь идет о версии с керамической задней панелью, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Ранее сообщалось, что в стандартной версии аппарат будет оснащаться тыльной панелью с искусственной кожей. Флагману также прочат основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп дюймового датчика Sony IMX989 с оптикой от Leica и оптической стабилизацией изображения HyperOIS, топовую 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и флеш-память стандарта UFS 4.0.

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