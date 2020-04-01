XMG Apex 15 представлен официально

Какое-то время назад производители игровых ноутбуков говорили о том, что можно в своих гаджетах использовать процессоры от настольного компьютера. Тогда это звучало как просто гипотеза, но сейчас уже появляются ноутбуки с настольными процессорами, которые выдают более высокую производительность, чем мобильные аналоги. К примеру, в продажу вскоре поступит ноутбук XMG Apex 15, который оборудован процессором Ryzen 9 3950X. Это десктопный процессор, который весьма отлично справляется как с играми, так и с обработкой видео или объемных фигур в пространстве. Отличная модель для работы и игровых задач, на которую стоит обратит свое внимание. Правда, цена ноутбука пока что не называется, но стоит понимать, что такой гаджет получит высокую цену.