XMG обновляет ноутбук APEX 15 MAX до процессоров AMD Ryzen 5000

Версия E22 XMG APEX 15 MAX поставляется с материнской платой на чипсете B550 и несколькими аппаратными обновлениями по сравнению с его предшественником на базе B450, XMG APEX 15 (E20). Ноутбук получил в распоряжение графический процессор GeForce RTX 3070 и RTX 3060 от NVIDIA. XMG APEX 15 MAX оснащен более быстрой IPS-панелью с частотой 240 Гц.
Компания выбирает не мобильные процессоры AMD Ryzen серии H, а процессоры для настольных ПК со сменным сокетом AM4. Официально XMG рекомендует конфигурацию Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5700X или Ryzen 5 5600X. XMG также предлагает вариант оснащения APEX 15 MAX процессором AMD Ryzen 9 5950X с 16 ядрами и 32 потоками.
Внешне XMG APEX 15 MAX не отличается от своего предшественника и по-прежнему использует корпус для замены компонентов. APEX 15 MAX предлагает порт Gigabit Ethernet, WiFi 6, два порта USB-A 3.2, USB-A 2.0, устройство чтения карт памяти microSD, выход для наушников, совместимый с гарнитурой, и отдельный вход для микрофона.
Базовая версия XMG APEX 15 MAX с процессором AMD Ryzen 5 5600X, NVIDIA GeForce RTX 3060, 16 (2x8) ГБ DDR4-3200, 500 ГБ Samsung 980 и дисплеем Full HD IPS с частотой 240 Гц оценена в 1399 долларов.