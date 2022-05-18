XMG обновляет ноутбук APEX 15 MAX до процессоров AMD Ryzen 5000

Компания XMG объявила, что ее ноутбук APEX 15 MAX обновлен для поддержки процессоров AMD Ryzen 5000.

Версия E22 XMG APEX 15 MAX поставляется с материнской платой на чипсете B550 и несколькими аппаратными обновлениями по сравнению с его предшественником на базе B450, XMG APEX 15 (E20). Ноутбук получил в распоряжение графический процессор GeForce RTX 3070 и RTX 3060 от NVIDIA. XMG APEX 15 MAX оснащен более быстрой IPS-панелью с частотой 240 Гц.

Компания выбирает не мобильные процессоры AMD Ryzen серии H, а процессоры для настольных ПК со сменным сокетом AM4. Официально XMG рекомендует конфигурацию Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5700X или Ryzen 5 5600X. XMG также предлагает вариант оснащения APEX 15 MAX процессором AMD Ryzen 9 5950X с 16 ядрами и 32 потоками.

Внешне XMG APEX 15 MAX не отличается от своего предшественника и по-прежнему использует корпус для замены компонентов. APEX 15 MAX предлагает порт Gigabit Ethernet, WiFi 6, два порта USB-A 3.2, USB-A 2.0, устройство чтения карт памяти microSD, выход для наушников, совместимый с гарнитурой, и отдельный вход для микрофона.

Базовая версия XMG APEX 15 MAX с процессором AMD Ryzen 5 5600X, NVIDIA GeForce RTX 3060, 16 (2x8) ГБ DDR4-3200, 500 ГБ Samsung 980 и дисплеем Full HD IPS с частотой 240 Гц оценена в 1399 долларов.