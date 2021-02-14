XMG представила игровые ноутбуки с графикой RTX 3060

XMG представила игровые ноутбуки XMG CORE 15 и CORE 17 с новым дисплеем и графикой RTX 3060.

Модели оснащен новым дисплеем с IPS-матрицей и частотой обновления 165 Гц. Разрешение составляет WQHD (2560 x 1440 пикселей). Игровую производительность обеспечивают 8-ядерные процессоры от AMD и Intel. На выбор, XMG предлагает конфигурации до 64 ГБ ОЗУ, поддержку M.2 накопителей.

XMG CORE 15 и CORE 17 оснащены графикой RTX 3060. Производитель уделил особое внимание охлаждению и прочной конструкции. Оба ноутбука имеют схожие разъемы: есть LAN-порт Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, три порта USB-A, один порт USB-C, HDMI 2.1, кардридер SDXC и аудиоразъем для наушников и микрофона.

Цены варьируются от конфигурации и начинаются от 1399 евро.