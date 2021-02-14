XMG представила игровые ноутбуки с графикой RTX 3060

XMG представила игровые ноутбуки XMG CORE 15 и CORE 17 с новым дисплеем и графикой RTX 3060.

Модели оснащен новым дисплеем с IPS-матрицей и частотой обновления 165 Гц. Разрешение составляет WQHD (2560 x 1440 пикселей). Игровую производительность обеспечивают 8-ядерные процессоры от AMD и Intel. На выбор, XMG предлагает конфигурации до 64 ГБ ОЗУ, поддержку M.2 накопителей.

XMG CORE 15 и CORE 17 оснащены графикой RTX 3060. Производитель уделил особое внимание охлаждению и прочной конструкции. Оба ноутбука имеют схожие разъемы: есть LAN-порт Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, три порта USB-A, один порт USB-C, HDMI 2.1, кардридер SDXC и аудиоразъем для наушников и микрофона.

Цены варьируются от конфигурации и начинаются от 1399 евро.
Комментарии и отзывы XMG CORE 15 и CORE 17
Обзоры:
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
Новости:
Первые примеры фото с камеры Fujifilm X-E4

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на беззеркальную APS-С камеру Fujifilm X-E4, котора...
Объектив Pergear 10mm f/8 оценен в 75 евро

Компания Pergear пополнила ассортимент fisheye-объективов моделью Pergear 10mm f/8, которая предназначена...
Опубликованы примеры фото с камеры Sony A1

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на новенькую полнокадровую беззеркальную камеру Son...
Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбукаОбзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбука
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишамиОбзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами
Лучший шредер для офиса. BRAUBERG S8 4.8Лучший шредер для офиса. BRAUBERG S8 4.8
Обзор Hiper iOT SP34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом» Обзор Hiper iOT SP34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом»
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
Обновление Realme 7 Pro для Android 11 с...
Обновление Realme 7 Pro для Android 11 сНекоторые владельцы смартфонов Realme 7 Pro в Индии начали получать новое обновление Realme UI 2.0, осно...
Смартфон Infinix Smart HD 2021 появятся ...
Смартфон Infinix Smart HD 2021 появятся Infinix готовится выпустить на рынок Индии новый смартфон под названием Infinix Smart HD 2021. ...
PowerColor показала видеокарты Radeon RX...
PowerColor показала видеокарты Radeon RXКомпания PowerColor показала видеокарты серии Red Dragon, которая представлена двумя моделями, Radeon RX ...
Galaxy S2 получил неофициальное обновлен...
Galaxy S2 получил неофициальное обновленСмартфон Samsung Galaxy S2 2011 года выпуска может работать под управлением Android 11 через 9 лет после ...
Обзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL)...
Обзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL)Не так давно компания Google разослала пользователям сервиса Google.Photo информацию о прекращении со сле...
Выпущена беспроводная игровая мышь Logit...
Выпущена беспроводная игровая мышь LogitLogitech быстро завоевывает огромную репутацию благодаря своим удивительным продуктам, обычно периферийны...
Инсайдеры вновь хоронят Samsung Galaxy N...
Инсайдеры вновь хоронят Samsung Galaxy NУже несколько месяцев ходят слухи о кончине Galaxy Note — инсайдеры уверяют, что корейский производитель ...
Наушники Samsung Galaxy Buds Pro с автон...
Наушники Samsung Galaxy Buds Pro с автонБольшая часть информации о беспроводных наушниках Galaxy Buds Pro уже известна. Наушники будут оснащены 1...
Твердотельные накопители Kingston Design...
Твердотельные накопители Kingston DesignКомпания Kingston предлагает линейку твердотельных накопителей Design-In с интерфейсом SATA и NVMe, созда...
Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC осн...
Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC оснКомпания Gigabyte представила видеокарту Radeon RX 6900 XT Gaming OC. ...
MSI представила шикарную видеокарту Rade...
MSI представила шикарную видеокарту RadeНовых и достаточно интересных видеокарт на рынке сейчас очень много — производители и их партнеры букваль...
Смартфон Gionee K30 Pro запущен в Китае...
Смартфон Gionee K30 Pro запущен в КитаеКомпания Gionee представила в Китае смартфон K30 Pro. ...
Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбукаОбзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбука
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Обзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-FiОбзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-Fi
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor