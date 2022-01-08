XMG представила ноутбук NEO 15 с жидкостным охлаждением OASIS

Компания XMG представила свой новый ноутбук XMG NEO 15, оснащенный новейшей системой жидкостного охлаждения OASIS. Ноутбук построен на процессоре Intel Core i7-12700H в паре с видеокартой GeForce RTX 3080 Ti. Вес ноутбука составляет 2,2 кг. Новинка предлагает 15,6-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Ноутбук вмещает два твердотельных накопителя M.2 PCIe 4.0, а также поддерживает память DDR5 объемом до 64 ГБ с тактовой частотой 4800 МГц.

Внешнее жидкостное охлаждение OASIS делает работу ноутбука еще тише, холоднее и в конечном итоге быстрее. Система охлаждения представлена компактным корпусом внутри которого расположен 120 мм вентилятор с радиатором, насос и резервуар для охлаждающей жидкости. Ноутбук XMG NEO 15 обойдется в цену около 2,500 евро, а система охлаждения OASIS примерно 200 евро.