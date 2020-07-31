XPG представила блок питания и светодиодную ленту

Компания XPG, о которой мы знаем уже достаточно давно, делает весьма качественные вещи за вполне разумные деньги и это позволяет производителю привлекать внимание аудитории буквально моментально. В этот раз компания показала блок питания XPG Pylon, который обладает сертификатом 80 PLUS, так что КПД у него достигает 89%. Это очень крутое решение для любых компьютеров, будь то игровая система или рабочая станция. Также производитель показал светодиодную ленту XPG Prime ARGB, которая позволит легко и быстро настроить свой компьютер так, как хочется пользователю. Отличное решение за свои деньги,которое предоставляет нам просто уйму удовольствия от внешнего вида ПК. Настоятельно рекомендуем присмотреться к этой новинке, она круто выглядит.

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