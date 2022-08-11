XPG представила новые ARGB вентиляторы HURRICANE

Бренд XPG анонсировал новые вентиляторы HURRICANE ARGB PWM. Новая линейка выпускается в размерах 120 мм и 140 мм и обеспечивает максимальную производительность охлаждения.

Компания XPG добилась больших успехов в развитии своих компонентов систем охлаждения, представив СЖО «все в одном» и отличную серию вентиляторов XPG VENTO, включая топовую линейку XPG VENTO PRO. И теперь с гордостью сообщает о пополнении в семействе высокопроизводительных вентиляторов под названием XPG HURRICANE.

Благодаря скоростям вращения вентилятора до 2000 и 1800 об/мин соответственно модели 120 и 140 мм могут создавать оптимизированный воздушный поток намного эффективнее, чем у конкурирующих продуктов той же категории, при этом сохраняя высокие значения статического давления.

Гидравлический динамический подшипник (FDB) обеспечивает более плавную работу, оптимальное охлаждение, меньший уровень шума, низкое энергопотребление и более длительный срок службы. Точно так же расположение светодиодов с двумя кольцами обеспечивает завораживающий световой эффект с полной настройкой ARGB, обеспечивая идеальный баланс между эффективностью охлаждения и эстетикой.

Лопасти вентилятора XPG HURRICANE имеют запатентованную двухслойную конструкцию для максимальной эффективности охлаждения. Основная и вспомогательная лопасти работают в тандеме, улучшая воздушный поток и статическое давление, сводя к минимуму сопротивление. Это позволяет вентилятору обеспечивать превосходное охлаждение при низком уровне шума.

Благодаря PWM можно плавно и непрерывно регулировать скорость вращения вентиляторов. Это также позволяет вентилятору оставаться выключенным при более низких температурах, что способствует снижению как шума, так и увеличению срока службы. Вентиляторы XPG HURRICANE также совместимы с большинством основных программных приложений ARGB для материнских плат, что позволяет легко настраивать параметры ARGB и синхронизировать несколько вентиляторов, подключенных последовательно. Или вы можете настроить вентиляторы напрямую с помощью собственного программного обеспечения XPG PRIME.