XPG представила новый корпус CRUISER с поддержкой материнских плат E-ATX

XPG представила новы корпус CRUISER формата Super Mid-Tower.

Корпус получил необычный дизайн "экзоскелета" XPG - это визуальный язык, уникальный для XPG. Дизайн обеспечивает баланс между воздушным потоком и эстетикой ARGB. Передняя стеклянная панель XPG CRUISER улучшает приток воздуха, позволяя входящим в комплект вентиляторам XPG VENTO 120 ARGB светить сквозь переднюю часть корпуса. Для удобства магнитный пылевой фильтр в верхней части корпуса снимается, что позволяет чистить его без проблем.

XPG CRUISER имеет семь горизонтальных слотов PCIe и два вертикальных установочных слота и поддерживает графические карты длиной до 350 мм (без радиатора на передней панели), кулеры для процессора до 170 мм и радиаторы сжо до 360 мм.

XPG CRUISER предлагает множество портов ввода-вывода, таких как высокоскоростной порт USB 3.1 Gen 2 Type-C, гибридный аудиопорт и светодиодную кнопку со встроенным контроллером ARGB. Он также поддерживает различные варианты хранения, в том числе до двух 2,5-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей на задней панели корпуса и два 2,5-дюймовых / 3,5-дюймовых жестких диска или твердотельных накопителя в отсеках для комбинированных накопителей.

Корпус XPG CRUISER поступит в продажу в России в ближайшее время.
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