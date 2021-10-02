Xeneon 32QHD165 первый игровой монитор компании Corsair

Компания Corsair выпустила свой первый игровой монитор Xeneon 32QHD165.

Corsair Xeneon 32QHD165 - это ультратонкий 32-дюймовый монитор с разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц и быстрым IPS-дисплеем с временем отклика 1 мс. В мониторе используется технология квантовых точек в паре с IPS-панелью Xeneon 32QHD165 обеспечивает 100% цветовую гамму sRGB, 100% Adobe RGB и 98% DCI-P3 для более ярких цветов.

Новинка сертифицирована как VESA DisplayHDR 400, поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и совместима с NVIDIA G-Sync, с помощью которых монитор обеспечивает непревзойденный игровой процесс.

Xeneon 32QHD165 отличается стильным дизайном. Подставка позволяет регулировать высоту и наклон монитора. Порты ввода/вывода включают порты HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, а также два порта USB-C 3.1 и два порта USB-A 3.1. С помощью ПО iCUE пользователь может менять настройки под любые задачи.

Оценен монитор Corsair Xeneon 32QHD165 в 799 долларов.

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