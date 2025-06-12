Xgimi прокачала проекторы MoGo 4 и MoGo 4 Laser

Компания Xgimi обновила свою линейку портативных проекторов MoGo, добавив в модели MoGo 4 и MoGo 4 Laser встроенные аккумуляторы. Это делает устройства гораздо удобнее для использования вне дома — теперь не нужно брать с собой внешний павербанк, если поблизости нет розетки. Оба проектора способны воспроизвести фильм длиной до 2,5 часов на одном заряде, а также получили ряд полезных улучшений, включая полноразмерный HDMI-порт (вместо micro HDMI, как у MoGo 3 Pro). Внешне проекторы сохранили дизайн MoGo 3 Pro — они по-прежнему напоминают металлическую трубу, хотя корпус выполнен из пластика с покрытием под металл. Теперь встроенная подставка может вращаться на 360 градусов, обеспечивая гибкую настройку в любых условиях, а благодаря стандартному HDMI-порту стало проще подключать игровые приставки и другие источники сигнала — без переходников и специальных кабелей.

Разрешение проекции остаётся на уровне 1080p — здесь апгрейда не произошло. Из-за встроенного аккумулятора вес увеличился до 1,3 кг и несмотря на автономность, внешний аккумулятор всё равно может пригодиться, особенно если вы хотите использовать проектор на полной яркости. Заявленные 2,5 часа работы достигаются в экономичном режиме, где яркость составляет лишь 40% от максимальной. При полной яркости автономность снижается — у MoGo 4 это 450 ISO люмен, у MoGo 4 Laser — 550 ISO люмен. Оба проектора теперь оснащены двумя динамиками Harmon Kardon мощностью по 6 Вт — они громче, чем раньше.