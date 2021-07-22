Xiaomi - самый продаваемый бренд смартфонов в России

Дело в том, что по объему продаж китайский гигант действительно занял первое место, но нужно понимать, что производитель продает очень много крайне доступных смартфонов, которые приносят минимальную прибыль. Соответственно, корейский производитель продал немного меньше устройств, но прибыль у нее при этом выше, чем к китайского конкурента. Более того, продажи на территории России довольно слабо отражают реальное положение на рынке смартфонов. Но, с другой стороны, если Xiaomi так хорошо продает свои смартфоны на территории нашей страны, то обязательно стоит обратить внимание на бренд. Дело в том, что чем больше устройств продает производительность, тем лучше работает сервисный центр и поддержка клиента.