Xiaomi - самый продаваемый бренд смартфонов в России

Компания Xiaomi в последнее время достаточно активно развивается на рынке смартфонов, предоставляя потенциальным покупателям все больше доступных смартфонов с базовым набором функций. Это, видимо, очень понравилось потенциальным покупателям, которые весьма активно приобретают данные смартфоны как на глобальном рынке, так и на рынке России. Дело в том, что, если верить статистике от компании МТС, в текущем квартале производитель смог занять первую позицию по объему продаваемых смартфонов на территории России. Ранее первую позицию на рынке занимала корейская компания Samsung, но теперь ситуация изменилась.

Дело в том, что по объему продаж китайский гигант действительно занял первое место, но нужно понимать, что производитель продает очень много крайне доступных смартфонов, которые приносят минимальную прибыль. Соответственно, корейский производитель продал немного меньше устройств, но прибыль у нее при этом выше, чем к китайского конкурента. Более того, продажи на территории России довольно слабо отражают реальное положение на рынке смартфонов. Но, с другой стороны, если Xiaomi так хорошо продает свои смартфоны на территории нашей страны, то обязательно стоит обратить внимание на бренд. Дело в том, что чем больше устройств продает производительность, тем лучше работает сервисный центр и поддержка клиента.
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