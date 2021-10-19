Xiaomi 11 Lite 5G NE выходит в России

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Xiaomi 11 Lite 5G NE, который изначально был представлен месяц назад. Рекомендованная цена новинки в России составит 40 тысяч рублей за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 30 тысяч рублей за 6/128 ГБ и 35 тысяч рублей за 8/128 ГБ. Старт продаж намечен на 28 октября. При этом с 22 октября версию на 6/128 ГБ можно будет приобрести за 28 тысяч рублей. При покупке смартфона с 21 октября по 4 ноября пользователи получат наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic и фитнес-браслет Mi Smart Band 6. Напомним, что главной особенностью смартфона является его толщина в 6.81 мм и масса в 158 граммов.