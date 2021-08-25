Xiaomi 11 Lite NE получит SoC Snapdragon 778GB

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi разрабатывает смартфон под названием Mi 11 Lite 5G NE. Утверждается, что его главной особенностью станет аппаратная платформа – Qualcomm Snapdragon 778GB. Перед нами 6-нанометровая однокристальная система с восемью ядрами Kryo 670, тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642L, а также ИИ-процессором Qualcomm 6-го поколения Hexagon 770, который в два раза мощнее прошлого поколения. Выход устройства ожидается до конца этого года. Напомним, что стандартный Xiaomi Mi 11 Lite вышел в России в мае этого года по цене в 31 тысячу рублей.

Комментарии и отзывы Xiaomi 11 Lite NE
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