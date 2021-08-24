Xiaomi 11T будет стоить 870 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о ценах на флагманские смартфоны Xiaomi 11T и 11T Pro, официальный релиз которых ожидается 15 сентября. Утверждается, что в Европе за Mi 11T в версиях с 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти попросят 870 и 910 долларов соответственно, а за Xiaomi 11T Pro – 1040 и 1080 долларов соответственно. Это намного больше, чем предполагалось ранее.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 11T получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп (датчик OmniVision OV64B), 8 Мп (Sony IMX355) и модулем телефото с трехкратным оптическим зумом, а также мощный процессор MediaTek Dimensity 1200.