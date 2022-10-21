Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition подешевел уже на $150

В начале недели компания Xiaomi анонсировала серьезное снижение цены на смартфон Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition в честь распродажи «11/11». Аппарат, которые недавно дебютировал с ценой в 600 долларов должен подешеветь до 415 долларов. Однако местная площадка Jingdong не стала дожидаться начала распродажи – здесь уже предлагают приобрести версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти за 450 долларов. То есть, скидка составляет внушительные 150 долларов.

Напомним, что аппарат характеризуется флагманским процессором Mediatek Dimensity 9000+, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, системой охлаждения площадью 2900 квадратных миллиметров, двойными стереодинамиками Harman Kardon, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX707 формата 1/1,28 дюйма), фронтальной камерой на 32 Мп, а также 6,73-дюймовым экраном E5 AMOLED с разрешением 2K.