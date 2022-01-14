Xiaomi 12 Pro New Year Gift Box Edition появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в свободную продажу смартфон Xiaomi 12 Pro New Year Gift Box Edition, который стоит стандартные 850 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Помимо самого смартфона, в него вошли беспроводные наушники Xiaomi True Wireless Noise Canceling Headphones 3 и блокнот.

Напомним, что Xiaomi 12 Pro может похвастаться наличием 6,73-дюймового дисплея Samsung AMOLED поколения E5, выполненным по технологии LTPO 2.0, с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5, флеш-памяти UFS 3.1, системы охлаждения с испарительной камерой площадью 2900 мм2, тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный объектив), поддержки проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт.