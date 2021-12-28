Xiaomi 12 Pro показали на фото сразу после презентации

В сети появились фотографии флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro, который был представлен несколько часов назад. Отметим текстуру тыльной панели, изогнутый дисплей и расположение четырёх динамиков Harman Kardon. Смартфон появится в продаже уже 31 декабря по цене в 740 долларов за базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Xiaomi 12 Pro также оснащается 6,73-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED поколения E5, выполненным по технологии LTPO 2.0, с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2900 мм2, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный объектив), аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт.