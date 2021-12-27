Xiaomi 12 Pro полностью рассекречен

В одном из китайских магазинов появилась страница предзаказа смартфона Xiaomi 12 Pro, раскрывающая все его характеристики. Итак, аппарат получит черную, розовую, зеленую и синюю расцветки, 6,73-дюймовый дисплей Samsung E5 AMOLED LTPO с разрешением 1440:3200 точек и адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, врезанную селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX707), телефото с датчиком Samsung S5KJN1 и сверхшириком объектив с датчиком Samsung S5KJN1, топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPPDR5 и флеш-память UFS 3.1, предустановленную ОС Android 12 с фирменной надстройкой MIUI 13, четыре динамика Harmon Kardon, продвинутую систему охлаждения, аккумулятор на 4600 мАч, поддержку проводной зарядки на 120 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.