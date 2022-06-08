Xiaomi 12 Ultra показали на официальных рендерах

На прошлой неделе инсайдеры информационного издания Digital Chat Station сообщили, что на задней панели Xiaomi 12 Ultra будет красный логотип Leica. Теперь у нас есть несколько просочившихся изображений Xiaomi 12 Ultra, которые позволяют нам лучше рассмотреть новое устройство. Рендеры, представленные инсайдером OnLeaks, демонстрируют предполагаемый дизайн будущего флагманского телефона Xiaomi. Предыдущие слухи предполагали, что 12 Ultra будет содержать те же три камеры, что и Mi 11 Ultra, но, учитывая массив камер, показанный на рендерах, есть четвертая камера — возможно, дополнительный телеобъектив. Инсайдер также сообщает, что основная камера имеет разрешение 50 Мп, в то время как перископ и сверхширокая камера используют датчики на 48 Мп.

Между тем, фронтальная камера представляет собой центральную селфи-камеру с 20-мегапиксельным сенсором. Ожидается, что 12 Ultra будет оснащен большим 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями, предположительно, с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Говорят, что он имеет разрешение 1440 x 3200 пикселей, соотношение сторон 20:9 и имеется поддержка HDR 10+. Также есть информация о системе с двумя динамиками и процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Более того, ожидается, что он будет изготовлен из премиальных материалов, таких как кожа, стекло или керамика. Но пока что всё это просто слухи, которые еще нужно будет подтвердить на официальной презентации, дату которой еще никто не сообщает.
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