Xiaomi 12 Ultra показали на рендерах

В сети появились качественные рендеры смартфона Xiaomi 12 Ultra, выход которого ожидается в начале следующего года. Ранее сообщалось, что смартфон получит тройную основную камеру с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископная камера с 10-кратным оптическим зумом), а также оптической стабилизацией изображения как минимум в двух камерах. Также Xiaomi 12 Ultra может стать первым смартфоном на основе топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 898, которая еще не была представлена официально.