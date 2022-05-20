Xiaomi 12 и 12 Pro появились в российской продаже

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфонов Xiaomi 12 и 12 Pro, которые были представлены в Китае в самом конце прошлого года. Базовая модель оценена в 100 и 115 тысяч рублей за версии с 8/128 и 12/256 ГБ памяти соответственно, а Xiaomi 12 Pro – 135 тысяч рублей. При этом до 31 мая новинки можно приобрести со скидкой до 20 тысяч рублей.

Напомним, что Xiaomi 12 оснащается топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной частотой обновления 120 Гц, врезанной селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также модемом 5G.