Xiaomi 12 и 12 Pro представлены с чипсетами Snapdragon 8 Gen 1

После нескольких месяцев утечек и слухов, 12-я серия Xiaomi стала официальной с двумя смартфонами - Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Обычная модель использует более компактный форм-фактор с 6,28-дюймовым экраном, но при этом оснащена лучшим чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. 12 Pro имеет размер 6,73 дюйма и также может похвастаться тем же процессором, но использует дисплей LTPO AMOLED, большую батарею, более быструю зарядку и более мощное оборудование камеры.

Xiaomi 12 поставляется с самым маленьким экраном на флагмане Xiaomi со времен Xiaomi Mi 8, что является долгожданным шагом для любителей компактных флагманов. 6,28-дюймовая AMOLED-панель производства Samsung поддерживает разрешение FHD + и обновляется с частотой до 120 Гц. Под дисплеем есть сканер отпечатков пальцев, а стекло Corning Gorilla Glass Victus защищает от царапин.

Xiaomi 12 предлагает знакомый 50-мегапиксельный датчик Sony IMX 766, который можно найти в нескольких флагманах 2021 года от основных производителей Android. Это размер 1 / 1,56 дюйма с большими пикселями 2,0 мкм и оптической стабилизацией изображения. Два дополнительных датчика - это сверхширокая камера с разрешением 13 МП и теле-макро камера с разрешением 5 МП, эквивалентная 50 мм.

Инженерам Xiaomi удалось уменьшить материнскую плату Xiaomi 12. Xiaomi 12 получил батарею емкостью 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой 67 Вт, беспроводной зарядкой 50 Вт и обратным беспроводным пополнением баланса 10 Вт. Телефоны Xiaomi серии 12 будут поставляться с новым MIUI 13.

6,73-дюймовая панель модели Pro имеет разрешение 1440p и использует объединительную плату LTPO 2.0, которая позволяет изменять частоту обновления от 1 до 120 Гц в зависимости от выполняемой задачи. Xiaomi 12 Pro также имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и защиту Gorilla Glass Victus. Оба телефона Xiaomi 12 выводят 12-битные цвета и могут обеспечивать яркость до 1500 нит.

Xiaomi 12 Pro предлагает три 50-мегапиксельные камеры с сенсором Sony IMX707 для основного стрелка. Его размер составляет 1 / 1,28 дюйма, он поддерживает объединение пикселей с одним большим пикселем 2,44 мкм и OIS. Второй датчик на 50 МП - это портретный объектив, а третий - со сверхшироким модулем.

CyberFocus - это саморазвитая технология быстрой автофокусировки Xiaomi, которая позволяет блокировать лица объектов и другие элементы фона. Xiaomi также может похвастаться новым алгоритмом ночного режима, который должен улавливать больше света в тускло освещенных местах, сохраняя при этом уровень шума.

Батарея емкостью 4600 мАч разделена на две ячейки, которые заряжаются до 120 Вт по кабелю и до 50 Вт по беспроводной сети. Xiaomi также добавила собственный чип зарядки Surge P1, чтобы помочь управлять питанием.