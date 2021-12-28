Xiaomi 12 официально представили

Xiaomi представила свою новейшую линейку флагманских смартфонов и носимых устройств. Серия Xiaomi 12, которая пока доступна только в Китае, включает в себя три смартфона — Xiaomi 12, Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro. Данные смартфоны являются одними из первых устройств, работающих на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, и оснащены оперативной памятью LPDDR5. Xiaomi 12 и 12X имеют батарею емкостью 4500 мАч, а 12 Pro — первую одноячеечную батарею с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт и объёмом 4600 мАч. Xiaomi заявляет, что предлагает увеличенную емкость на 400 мАч по сравнению с двухъячеечными батареями без необходимости увеличения размера. Набор камер базовой модели включает в себя 50-мегапиксельную камеру Sony IMX766 в качестве основной камеры, сверхширокоугольный объектив на 13 мегапикселей и телемакросенсор на 5 мегапикселей. Между тем, в 12 Pro есть новый датчик Sony IMX707, сверхширокоугольная камера с полем обзора 115 градусов и телеобъектив с 2-кратным увеличением для портретов.

По данным Xiaomi, все три датчика имеют 50 Мп, а основная камера улучшает захват света до 49 процентов по сравнению с предыдущей моделью. Также Xiaomi 12 имеет 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 на 1080 точек, яркостью 1100 нит и частотой обновления 120 Гц. 12 Pro предлагает 6,73-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200 на 1440 и яркостью 1500 нит. Xiaomi заявляет, что в дисплее используется технология микролинз, которая, по ее утверждениям, улучшает «впечатления от просмотра, одновременно увеличивая интеллектуальную способность к энергосбережению». Оба устройства имеют поддержку HDR10 + и Dolby Vision.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12
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