Xiaomi 12 полноценно слили в сеть

Официальная презентация серии Xiaomi 12 запланирована на 28 декабря, но мы уже знаем об этих устройствах почти все. Однако до сих пор большая часть информации поступала к нам в виде утечек и слухов, а теперь в китайской сети Weibo появились материалы для прессы, в которых показаны характеристики Xiaomi 12 и ценники. Как вы, возможно, уже знаете, Xiaomi 12 будет оснащаться новейшим чипсетом Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 1. Глядя на пресс-релиз (благодаря Google Translate), мы видим, что экран Xiaomi 12 получил оценку A + от DisplayMate, а также то, что это панель с частотой 120 Гц. Дисплей также поддерживает HDR10 + и Dolby Vision и имеет 16 000 уровней яркости (возможно, это просто ошибка в переводе).

Также Xiaomi 12 будет иметь хранилище UFS 3.1, оперативную память LPDDR5 и будет поддерживать Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NSA и подключение 5G. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч, плюс телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку 30 Вт соответственно. На борту есть стереодинамики с технологией Dolby Atmos, а вес телефона - 180 грамм. Программное обеспечение — Android 12 с MIUI 13 поверх. Также стало известно о том, что у смартфона будет три конфигурации встроенной памяти: базовая модель 8/128 ГБ, средняя модель с 256 ГБ встроенной памяти и, наконец, топовая версия, увеличивающая объем оперативной памяти до 12 ГБ. Цены на них указаны в китайской валюте — 3699 юаней / 3999 юаней / 4399 юаней соответственно (580 долларов / 627 долларов / 690 долларов).
Комментарии и отзывы Xiaomi 12
Смартфон Oppo A16 оценен в 13 тысяч рублей…
Смартфон Oppo A16 оценен в 13 тысяч рублейКомпания Oppo дала старт российским продажам доступного смартфона Oppo A16, который был представлен еще в…
Изображения Realme GT 2 Pro показывают селфи-камеру под дисп…
Изображения Realme GT 2 Pro показывают селфи-камеру под диспОжидается, что Realme GT 2 Pro станет самым премиальным предложением компании за всю историю и недавние с…
Oppo K9x представлен с чипсетом Dimensity 810…
Oppo K9x представлен с чипсетом Dimensity 810Oppo представила новый телефон в линейке K9 с чипсетом Dimensity 810, Oppo K9x. Новый телефон оснащен тр…
Honor X30 Max получил 7,09-дюймовый экран…
Honor X30 Max получил 7,09-дюймовый экранКомпания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X30 Max, главной особенностью которой стал …
Подставка для беспроводной зарядки Pixel 6 с мощностью 23 Вт…
Подставка для беспроводной зарядки Pixel 6 с мощностью 23 ВтВместе с грядущими смартфонами от Google, в сети интернета появилось изображение беспроводного зарядного …
Xiaomi набирает тестеров Android 12 для Mi 11, 11 Ultra и 11…
Xiaomi набирает тестеров Android 12 для Mi 11, 11 Ultra и 11В сообщении на форуме сообщества Xiaomi объявила о начале своей программы бета-тестирования Android 12 на…
В серии Oppo Reno7 будет установлен датчик Sony IMX709…
В серии Oppo Reno7 будет установлен датчик Sony IMX709Сегодня компания Oppo подтвердила, что серия Reno7, которая появится 25 ноября в Китае, будет первым в ми…
Xiaomi 12 Ultra показали на рендерах…
Xiaomi 12 Ultra показали на рендерахВ сети появились качественные рендеры смартфона Xiaomi 12 Ultra, выход которого ожидается в начале следую…
Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплейОбзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor