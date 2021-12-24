Xiaomi 12 полноценно слили в сеть

Официальная презентация серии Xiaomi 12 запланирована на 28 декабря, но мы уже знаем об этих устройствах почти все. Однако до сих пор большая часть информации поступала к нам в виде утечек и слухов, а теперь в китайской сети Weibo появились материалы для прессы, в которых показаны характеристики Xiaomi 12 и ценники. Как вы, возможно, уже знаете, Xiaomi 12 будет оснащаться новейшим чипсетом Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 1. Глядя на пресс-релиз (благодаря Google Translate), мы видим, что экран Xiaomi 12 получил оценку A + от DisplayMate, а также то, что это панель с частотой 120 Гц. Дисплей также поддерживает HDR10 + и Dolby Vision и имеет 16 000 уровней яркости (возможно, это просто ошибка в переводе).

Также Xiaomi 12 будет иметь хранилище UFS 3.1, оперативную память LPDDR5 и будет поддерживать Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NSA и подключение 5G. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч, плюс телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку 30 Вт соответственно. На борту есть стереодинамики с технологией Dolby Atmos, а вес телефона - 180 грамм. Программное обеспечение — Android 12 с MIUI 13 поверх. Также стало известно о том, что у смартфона будет три конфигурации встроенной памяти: базовая модель 8/128 ГБ, средняя модель с 256 ГБ встроенной памяти и, наконец, топовая версия, увеличивающая объем оперативной памяти до 12 ГБ. Цены на них указаны в китайской валюте — 3699 юаней / 3999 юаней / 4399 юаней соответственно (580 долларов / 627 долларов / 690 долларов).