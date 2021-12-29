Xiaomi 12 получил комплектный адаптер питания

В сети появились подробности о комплектах поставки флагманских смартфонов Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, которые были представлены чуть больше суток назад. Как и предполагалось, обе модели получили комплектные зарядки. Стандартная модель имеет мощность 67 Вт, а старшая – 120 Вт. Разъем адаптера питания – USB-A. Также в коробку со смартфоном положили кабель с разъёмами USB-C и USB-A, прозрачный силиконовый чехол, инструкцию и скрепку. Напомним, что Xiaomi 12 появится в продаже 31 декабря по цене в 580 долларов за версию с 8/128 ГБ оперативной и встроенной памяти, 630 долларов за 8/256 и 690 долларов за 12/256 ГБ памяти.