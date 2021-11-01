Xiaomi 12 получит три камеры по 50 МП

В последнее время мы всё чаще слышим информацию о серии смартфонов Xiaomi 12 и недавно один из источников сообщил о компоновке задней камеры Xiaomi 12 Ultra. Несколько дней спустя еще один аналитик раскрывает немного больше информации об одной из этих камер, а ещё он также рассказал о типе датчика отпечатков пальцев, который будет использоваться в этом телефоне. По словам источника, известного на Weibo, предстоящий Xiaomi 12 Ultra будет иметь камеру с большим зумом. По его словам, в телефоне будет установлена ​​1/1,5-дюймовая перископическая камера с 5-кратным оптическим зумом. Для сравнения: 48-мегапиксельный 5-кратный перископ Mi 11 Ultra имеет размер 1/2,0 дюйма, то есть он меньше. Ранее издание Digital Chat Station сообщило, что Xiaomi 12 Ultra не будет поставляться с камерой на 200 МП, как предполагалось ранее. Вместо этого телефон будет поставляться с тремя датчиками на 50 МП.

Поскольку теперь говорят, что один из этих 50-мегапиксельных датчиков оснащен 5-кратным перископическим объективом, два других должны быть соединены с широкоугольными и сверхширокоугольными объективами соответственно. Кроме того, информатор также сообщает, что под дисплеем Xiaomi 12 Ultra будет размещен ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Если это правда, то это будет первый смартфон Xiaomi с такой реализацией. Это потому, что до сих пор Xiaomi использовала только оптические сенсоры отпечатков пальцев для своих телефонов. Однако стоит отметить, что у Mi 5s 2016 года был ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, но на подбородке, а не под дисплеем.
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