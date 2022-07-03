Xiaomi 12S Ultra засветился на фото и постере

В Сеть утекло рекламное изображение и постер топового камерофона Xiaomi 12S Ultra, официальный релиз которого должен состояться уже завтра, 4 июля. Первое, что бросается в глаза, это крупный блок основной камеры с надписью Leica и поистине огромным главным модулем. Последний основан на дюймовом датчике изображения Sony IMX989, стоимость разработки которого обошлась компаниям Sony и Xiaomi в 15 миллионов долларов.

Также отметим черную заднюю панель из экологичной кожи, существование которой сегодня раскрыл инсайдер Digital Chat Station. Какие еще расцветки получит смартфон, пока не сообщается.