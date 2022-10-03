Xiaomi 12T получит камеру на 200 Мп

Уже завтра компания Xiaomi официально представит смартфон Xiaomi 12T, который, скорее всего, получит основную камеру на 200 Мп. Дело в том, что представитель компании официально рассказал об основных недостатках камер с таким датчиком изображения — он сказал, что смартфону с камерой на 200 Мп нужно потратить около пяти секунд на то, чтобы сохранить кадр в память устройства. Это связано с тем, что захваченный кадр в таком огромном разрешении нужно сначала прогнать через алгоритмы устройства, дабы улучшить определённые моменты, а потом сохранить фотографию безумного размера в память. Это, безусловно, очень сложный процесс, на который у некоторых флагманских смартфонов будет уходить до пяти секунд, но это минимальное время — в определённых сценах время ожидания доходит до 10 секунд.

При этом у Xiaomi 12T, если верить производителю, таких проблем не будет. Конечно, заявление было сделано крайне расплывчато — в компании сказали, что их смартфон с камерой 200 Мп (да, теперь эту информацию можно считать официальной) будет делать снимки в максимальном разрешении быстрее, чем за 5 секунд. Но на языке маркетологов это значит, что он может делать кадр за 4,9 секунды, что уже быстрее конкурентов. Вопрос только в необходимости кадра в таком безумном разрешении, а также в том, кто будет такой камерой пользоваться в повседневной жизни. Всё же нужно понимать, что это в десятки раз больше, чем нужно большинству пользователей смартфонов, которые публикуют фото в социальные сети.
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