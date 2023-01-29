Xiaomi 12X скоро получит стабильную версию MIUI 14

Профильный ресурс XiaomiUI сообщает, что совсем скоро сразу несколько устройство компании Xiaomi получат стабильную версию оболочки MIUI 14. Это планшеты Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 и Pad 5, смартфоны Redmi K40 Gaming/Poco F3 GT, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Civi 2, Xiaomi 12X и Redmi K40/Poco F3. Точные даты не раскрываются, но, скорее всего, речь идет об участниках программы бета-тестирования Mi Pilot.

Напомним, что названный недавно российскими пользователями лучшим Android-флагманом Xiaomi 12X оснащается процессором Snapdragon 870, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, системой охлаждения с испарительной камерой на 2600 мм2, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сетей 5G.