Xiaomi 13 Ultra получит два 50-Мп датчика Sony IMX858 для зума

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 13 Ultra, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят двумя 50-Мп сенсорами Sony IMX858 – один для модуля с 5-кратным оптическим зумом, а второй для гибридного 120-кратного зума. Подобного решения со столь продвинутыми датчиками изображения нет ни в одном камерофоне на рынке. Что до главного модуля камеры, то он будет основан на 50-Мп дюймовом сенсоре Sony IMX989. Также Xiaomi 13 Ultra прочат топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и дисплей с разрешением 2К. Официальная презентация ожидается в следующем месяце.