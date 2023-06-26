Xiaomi 13 Ultra получит новый комплект для съемки

Компания Xiaomi опубликовала тизер, посвященный анонсу некоего «нового партнера» для смартфона Xiaomi 13 Ultra. Судя по изображению, речь идет о фирменном комплекте для съемки в новой расцветке. Напомним, что в оригинальный набор вошел защитный чехол зеленого цвета из нанокожи с беспроводной ручкой для фотосъемки и кнопкой спуска затвора, крышка для объектива и ремешок.

Что до самого Xiaomi 13 Ultra, то он может похвастаться основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ). Цена смартфона в Европе составляет 1500 евро за единственную версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.