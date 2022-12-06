Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro собрали уже 340 тысяч предзаказов

Китайские источники сообщают, что смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro собрали на площадке JD.com уже более 340 тысяч предварительных заказов. Такой ажиотаж можно объяснить, ведь, например, старшая модель получит основную камеру с главным модулем на основе наделавшего шуму 50-Мп дюймового датчика Sony IMX989 с оптикой от Leica и оптической стабилизацией изображения HyperOIS, флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и флеш-память стандарта UFS 4.0. По последним данным, цена Xiaomi 13 в базовой версии с 8/128 ГБ составит 615 долларов, а Xiaomi 13 Pro в той же конфигурации – 925 долларов. Официальная презентация смартфонов ожидается в ближайшее время.