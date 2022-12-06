Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro собрали уже 340 тысяч предзаказов

Китайские источники сообщают, что смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro собрали на площадке JD.com уже более 340 тысяч предварительных заказов. Такой ажиотаж можно объяснить, ведь, например, старшая модель получит основную камеру с главным модулем на основе наделавшего шуму 50-Мп дюймового датчика Sony IMX989 с оптикой от Leica и оптической стабилизацией изображения HyperOIS, флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и флеш-память стандарта UFS 4.0. По последним данным, цена Xiaomi 13 в базовой версии с 8/128 ГБ составит 615 долларов, а Xiaomi 13 Pro в той же конфигурации – 925 долларов. Официальная презентация смартфонов ожидается в ближайшее время.

Vivo представит линейку смартфонов X90 уже 22 ноября…
На прошлой неделе в сети появилось много информации о том, что компания Vivo планирует в ближайшем будуще…
Samsung произведёт огромную партию Galaxy XCover6 Pro…
Многие пользователи с недоумением смотрят на то, как развивается рынок защищённых смартфонов, задавая воп…
Samsung представила смартфон Galaxy Wide 6…
Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy Wide 6 в Южной Корее. Модель является клоном междуна…
Официально: Xiaomi Mi 12T Pro получит 200-Мп камеру …
Компания Xiaomi опубликовала тизер, подтверждающий наличие 200-Мп камеры в как минимум одном смартфоне се…
Производство iPhone 14 Plus снизили на 40%…
Ещё перед тем, как Apple выпустила в продажу смартфон iPhone 14 и его собратьев по линейке, представители…
Realme GT Neo 5 получит поддержку 240-Вт зарядки …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 5, который…
Xiaomi Civi 2 получит задник из "мягкого стекла"…
Компания Xiaomi объявила дату официального релиза и поделилась подробностями о смартфоне Civi 2. Новинку …
Honor Magic5 Prestige Edition получит камеру с дюймовым датч…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфонах линейки Honor Magic5, официальный релиз которых о…
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor