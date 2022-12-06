Xiaomi 13 показали на тизере

Недавно на просторах интернета появились первые рендеры смартфона Xiaomi 13, которые, как многие думали, не соответствуют действительности и на самом деле смартфон должен выглядеть иначе. Но сегодня компания опубликовала официальный тизер грядущего мероприятия, на котором устройство должны официально анонсировать, и на этом тизере можно заметить некоторые детали, которые сходятся с ранее опубликованными рендерами. Соответственно, мы можем примерно предположить, что рендеры были правдивы — производитель решил использовать края-водопады, что уже давно не используется на современном рынке смартфонов, а на тыльной стороне у гаджета будет установлена система камер, которая довольно сильно выпирает за пределы корпуса устройства.

К сожалению, пока что ничего кроме дизайна инсайдеры не сливают, а на самом деле дизайн смартфона вещь довольно спорная и не такая уж важная. Вы, конечно, можете спокойно взять любой смартфон, если вам подходят его характеристики, и при этом совершенно спокойно пользоваться устройством в повседневной жизни, получая при этом море положительных эмоций вне зависимости от того, как это устройство смотрится без чехла. Гораздо интереснее посмотреть на характеристики, которые приготовил производитель, и только после этого можно будет сравнивать Xiaomi 13 с другими устройствами на рынке за вполне разумные деньги. Пока что на одном дизайне делать оценку новинки тяжело, но мы подождём официального анонса.