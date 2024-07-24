Xiaomi 14 Civi Limited Edition Panda Design готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что специальные версии смартфона Xiaomi 14 Civi под названием Limited Edition Panda Design будут представлены 29 июля. В серию войдут расцветки Pink, Glamorous Monochrome и Electric Blue. Технические характеристики новинок останутся прежними.

Напомним, что Xiaomi 14 Civi характеризуется 4-нм производительным процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, максимальной яркостью 3000 нит, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (Light Fusion 800 формата 1/1,55 дюйма с оптикой Summilux и OIS), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация), сдвоенной фронтальной камерой разрешением 32 Мп (угол обзора 78°) и 32 Мп (100°), аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, поддержкой сотовых сетей пятого поколения и корпусом толщиной 7,45 мм.
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