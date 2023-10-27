Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition оценен в $880

Помимо флагманских смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, вчера была представлена модель Titanium Special Edition. Её особенностью является титановая средняя рамка. В отличие от титанового iPhone 15 Pro, в новинке от Xiaomi используется на 99% чистый титан с покрытием, на котором не остаются отпечатки пальцев. Цена специальной версии составляет 880 долларов за единственный вариант с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Обычный Xiaomi 14 Pro в той же конфигурации оценен в 820 долларов. Отметим, что сразу после презентации стартовал прием предзаказов, но стартовая партия была раскуплена в течение нескольких секунд.