Xiaomi 14 Pro выйдет в четырех расцветках

Сетевой информатор Kartikey Singh поделился первыми рендерами флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro, официальный релиз которого ожидается в ноябре этого года. Судя по изображениям, аппарат выйдет в черной, голубой, зеленой и белой расцветках. Что до дизайна, то новинка унаследует от предыдущего поколения квадратный блок тыльной камеры. По данным источника, вместо телеобъектива Xiaomi 14 Pro оснастят перископным модулем. За оптику в основной камере будет отвечать компания Leica.

Смартфону также приписывают наличие титанового корпуса, флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, проводной 120-Вт и беспроводной 50-Вт зарядок.