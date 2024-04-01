Xiaomi 14 Ultra получил поддержку 5.5G

Китайский оператор мобильной связи China Mobile продолжает работу над внедрением сотовой сети 5G Advanced (данная сеть пока что называется различными названиями — включая 5.5G или 5G A). Вчера появилась информация о том, что смартфон Oppo Find X7 станет первым устройством, которое получит поддержку данного поколения сотовой сети вместе с обновлением в этом месяце. Вскоре после этого компания Vivo подтвердила, что модели X Fold3 и X100 также получат поддержку 5.5G — для этого их прошивку просто обновят посредством софта. А сегодня к данному направлению присоединяется компания Xiaomi, которая продемонстрировала рекордные скорости передачи данных на своём Xiaomi 14 Ultra.

Данному смартфону удалось достичь скорости в 5132 Мбит/сек, что существенно выше рекорда, который был поставлен ранее с сетью 5G. Впрочем, нужно понимать, что этот тест был совместной работой China Mobile, ZTE (которая поставляет оператору сетевое оборудование) и Qualcomm (которая разработала модем Snapdragon X75 для Xiaomi 14 Ultra), так что в какой-то степени это ещё и маркетинг. А значит, информации стоит доверять с осторожностью. Но в любом случае оператор мобильной связи планирует развернуть новую сеть в более чем 300 городах Китая. Кроме того, ожидается, что в этом году появится 20 новых смартфонов, поддерживающих 5.5G, а значит, как минимум в Китае технология будет развиваться очень быстро. Это не может не радовать на самом деле — 5G не развивается уже очень давно.