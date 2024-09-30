Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro будут обновлять до Android 19

Напомним, что оцененный в Европе от 650 евро Xiaomi 14T оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и регулировкой ШИМ 3840 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX906 и OIS), 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (телеобъектив с 2,6-кратным зумом), однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300-Ultra, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки и батареей ёмкостью 5000 мАч.