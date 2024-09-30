Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro будут обновлять до Android 19

Компания Xiaomi раскрыла долгосрочные планы по обновлению флагманских смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro, которые были представлены на глобальном рынке несколько дней назад. Новинки будут получать обновления операционной системы вплоть до Android 19. Международная версия складного смартфона будет обновлена до Android 18.

Напомним, что оцененный в Европе от 650 евро Xiaomi 14T оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и регулировкой ШИМ 3840 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX906 и OIS), 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (телеобъектив с 2,6-кратным зумом), однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300-Ultra, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки и батареей ёмкостью 5000 мАч.
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