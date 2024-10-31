Xiaomi 15 Bright Silver Edition оценен в 660 долларов

Компания Xiaomi представила специальную версию флагманского смартфона Xiaomi 15, которая получила название Bright Silver Edition. От обычного варианта она отличается тыльной панелью с серебристой расцветкой, 3D-стеклом, гнутым горячим способом, а также отполированной до зеркального блеска металлической рамкой корпуса. Новинка обойдется на домашнем для производителя китайском рынке в 660, 700, 730 и 800 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон также оснастили 6,36-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением, 1,5K, частотой обновления от 1 до 120 Гц и рекордно узкими рамками (1,38 мм), топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, которая на 45% быстрее предшественника, батареей Jinshajiang ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 900), 50 Мп (сверхширик на датчике JN1) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.